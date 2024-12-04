■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4445) リビンＴ 東証グロース (8058) 三菱商 東証プライム (3825) リミックス 東証スタンダード (2432) ディーエヌエ 東証プライム (278A) テラドローン 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6772) コスモス 東証スタンダード (7201) 日産