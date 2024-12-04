【モデルプレス＝2024/12/04】TBSの宇内梨沙アナウンサーが12月4日、自身のInstagramを更新。2025年3月で同局から退社することを発表した。【写真】宇内梨沙アナ、ほっそり二の腕披露のノースリーブ姿◆宇内梨沙アナ、2025年3月にTBS退社へ文書を投稿し「今年の春でTBSに入社して10年目を迎え 昨年末に結婚したこともあり 公私ともに節目となるような1年でした。そして、この節目で お世話になったTBSを退社することを 決意しまし