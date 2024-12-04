“時計＝壊れやすいもの”という概念を覆し、国内外の時計ファンから支持を集めるカシオの耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」。その原点である初号機モデル「DW-5000C」は、発売から41年が経過した今なお高い人気を誇り、これまでに何度も復刻モデルが発表されるなど、常に注目を集める存在となっています。12月13日に発売される「DW-5000R」（3万3000円）は、G-SHOCK初号機「DW-5000C」をより忠実に再現した最新復刻モデルです。デザイン