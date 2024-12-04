タレント辻希美（37）の夫で俳優の杉浦太陽（43）が4日、自身のYouTubeチャンネル「たぁちゃんネル」を更新。先月26日に芸能事務所「LUV」に所属し、インスタグラム、YouTubeチャンネルの新設を発表し、インフルエンサーへの道を歩み出した長女で高校2年生の17歳、希空（のあ）について父親としての思いを涙ながらに語った。杉浦は、希空がネット上で話題になり、SNSのフォロワー数も急増していることなどに対し「「たくさんの反響