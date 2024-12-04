歌手の工藤静香（54）が4日、フジテレビ系「2024FNS歌謡祭」（午後6時半）に登場。スペシャルコラボにSNSでは多くの反響があった。この日は1曲目で倖田來未（42）、NiziUのMIIHI（ミイヒ、20）と「慟哭」を歌唱。2曲目はNEWSの増田貴久（39）と「嵐の素顔」のデュエットを披露した。放送後には、X（旧ツイッター）で「＃FNS歌謡祭」「＃ミイヒちゃん」が日本のトレンドにランクインした。MIIHIには「ミイヒちゃんコラボ最高だった