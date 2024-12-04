前列左から：こども家庭庁支援局 家庭福祉課長の小松秀夫氏、日本ファミリーホーム協議会 事務局 本部理事の坂本和弘氏、全国乳児福祉協議会 副会長の柴崎順三氏、全国児童養護施設協議会 会長の桑原教修氏、全国里親会 会長の河内美舟氏、全国児童家庭支援センター協議会 副会長の福田雅章氏、全国自立援助ホーム協議会 事務局の恒松大輔氏後列左から：ドミノ・ピザ ジャパン マーケティング部 VOC課長の小原健一氏、同社 執行役