【AFCチャンピオンズリーグ・エリート】上海海港 1−1 光州FC（日本時間12月3日／浦東足球場）【映像】韓国メディア激怒の「顔面キック」AFCチャンピオンズリーグ・エリートにおける暴力行為に、韓国メディアから批判の声が集まっている。事件が起きたのは、中国の上海海港と韓国の光州FCの一戦。50分だった。ボールをめぐってもつれた際、光州の韓国人MFシン・チャンムが、上海の中国代表DFウェイ・ジェンに顔面を蹴られたの