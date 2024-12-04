乙女の永遠の憧れ「特別感あるキラキラ」が映える季節がやってきた♡ 今回は乃木坂46・金川紗耶とともに、インパクト絶大なきらめきをまとえる「スパンコールアイテム」をご紹介します。主役級の大胆なギラギラ感を手に入れて、自分ウケ抜群のスタイルを確立しちゃお！スパンコールでインパクト絶大なきらめきを♡主役級の大胆なギラギラ感が欲しいなら、やっぱりスパンコールでしょ〜！存在感が差し色になるはず♡