12月4日JRAは、2024年七夕賞（G3）に優勝したレッドラディエンス（牡5・栗東・友道康夫厩舎）が、12月4日付けで競走馬登録を抹消したことを発表した。なお、同馬は乗馬となる予定。【七夕賞】戸崎「乗りやすい馬」レッドラディエンスが重賞初制覇乗馬の予定●レッドラディエンス馬主：株式会社東京ホースレーシング調教師：友道康夫（栗東）生年月日：2019年4月20日血統：父ディープインパクト母ペルフォルマーダ成績：JRA通