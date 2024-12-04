12月4日JRAは、2021年ユニコーンステークス（G3）に優勝したスマッシャー（牡6・栗東・吉岡辰弥厩舎）が、12月4日付けで競走馬登録を抹消したことを発表した。なお、同馬は乗馬となる予定だが繋養先は未定とのこと。【ユニコーンS】7番人気 スマッシャーが重賞初制覇！乗馬の予定●スマッシャー馬主：株式会社ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン調教師：吉岡辰弥（栗東）生年月日：2018年4月6日血統：父マジェスティックウォリア