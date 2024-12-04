神奈川県庁（資料写真）黒岩祐治知事は４日の神奈川県議会本会議で、若年世代の県民意識調査などから算出した県内の希望出生率が１・１８だったと明らかにした。９年前に初算出した１・４２から大きく低下。本年度中に改訂する県の「人口ビジョン」に、新たに算出した希望出生率を基にした人口の将来展望を示す方針も示した。希望出生率は若い世代の結婚や出産の希望がかなったときの出生率の水準。意識調査で得られた県内の独