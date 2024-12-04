韓国で「非常戒厳」が宣言され、その後、6時間で解除されましたが一体、何があったのでしょうか。国会議事堂の窓を銃で割り、中に突入していく軍の兵士たち。議事堂の周辺では軍や警察と市民らが揉み合う姿も。議事堂内部でも軍や警察の侵入に備え、人間の壁やバリケードが。大混乱の発端となったのが3日深夜に行われた尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領のある宣言。尹錫悦大統領「自由憲政秩序を守るために非常戒厳を宣言