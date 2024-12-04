今年のノーベル平和賞の受賞が決まった、日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会の東海北陸地方代表らが12月4日午前、記者会見し、核兵器廃絶への思いを語りました。受賞式にも参加します。今年のノーベル平和賞の受賞が決まった、日本被団協の東海北陸地方代表で名古屋市に住む金本弘さん(80)らは12月4日午前、愛知県庁で記者会見し、核兵器廃絶への思いを語りました。金本弘さん：「被爆証言をすることが一番大