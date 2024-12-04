『名探偵コナン』の思い出の名エピソードを描きおこしたセガオリジナルのイラストを使用した、はずれなしのくじ、セガ ラッキーくじが2024年12月6日（金）より順次発売される。＞＞＞セガ ラッキーくじ「名探偵コナンメモリアルカットFILE.2」賞品をすべて見る（写真71点）『名探偵コナン』は青山剛昌原作の本格的推理漫画。『週刊少年サンデー』で1994年に連載が始まり、コミックスの全世界累計部数は2億7000万部を突破する大