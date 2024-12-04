新馬、東スポ杯2歳Sと連勝中のクロワデュノール（牡2＝斉藤崇、父キタサンブラック）は次走に予定しているホープフルS（12月28日、中山）に引き続き北村友一騎手とのコンビで向かう。4日、サンデーレーシングが公式サイトで発表した。北村友は東スポ杯2歳Sから京阪杯（ビッグシーザー）、スポニチ賞ステイヤーズS（シュヴァリエローズ）と目下3週連続で重賞勝利を飾っている。