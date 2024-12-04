歌手で女優の中森明菜さん（59）が4日、来年4月に大分で開催されるフェスに出演することが発表されました。日テレNEWSは主催者に“中森さんがフェスに出演することになった経緯”や反響について聞きました。中森さんが参加するのはダイノジ・大谷ノブ彦さん（52）が発起人となっている、大分で開催予定の野外フェス『ジゴロック2025 〜大分”地獄極楽”ROCK FESTIVAL〜 supported by ニカソー』。4月19日と20日に行われる予定で、