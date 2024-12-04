俳優杉良太郎（80）が4日、東京・紀尾井小ホールで「第3回杉友寄席」を開催した。昭和の時代に売れないはなし家の応援のため開催された同寄席を、令和版として昨年復活させた。特殊詐欺対策や健康作りなど、落語を通してさまざまな啓発を行い、今回は防災の観点からペットと一緒に避難できる環境を整えるため、動物にまつわる話を中心とした落語会を開催した。杉は「第1回は43年前。若い落語家の人たちに何か声援を送りましょう、