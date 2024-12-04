福岡県警八幡西署は4日、北九州市八幡西区永犬丸西町2丁目付近の路上で同日午後3時ごろ、帰宅中の女子中学生が前方から歩いてきた男から「こんにちは。君かわいいね」と声をかけられ、後をつけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30歳くらいで身長175程度のやせ形。黒色のスエット上下を着用していたという。