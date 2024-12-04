【ソウル＝小池和樹】尹錫悦（ユンソンニョル）大統領による突然の「戒厳令」が解除された４日、韓国では政権に抗議するデモが各地で行われるなど、混乱が続いた。４５年ぶりの戒厳令という異例の事態に、現地に滞在する日本人らにも動揺が広がった。「尹錫悦を打倒しよう」「弾劾（だんがい）だ」――。戒厳令が解除された４日、ソウル・汝矣島（ヨイド）の国会敷地内になだれ込んだ市民らは、本会議場の建物前に陣取り、尹大