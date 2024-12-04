※このお話は作者リコロコさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじアケミの自宅の近所にある新築に引っ越してきたミユキ一家。アケミは共通点が多いミユキと仲良くできそうな予感がしていました。ごく普通の家庭で「違和感」なんてまったくないように見えた一家。しかし…アケミの自宅の庭にミユキ親子を招いて、みんなで楽しく運動会の写真を見た翌日、ミユキの娘・ユメノの