台湾で行われているアジア・ウィンターリーグ（ＷＬ）にＮＰＢ白の一員として派遣されている巨人・北村流音内野手が４日、ＮＰＢ紅戦（斗六）に「９番・遊撃」で先発出場。１点差の８回２死満塁で、二塁へ一時勝ち越しの２点適時内野安打を放つなど４打数１安打２打点だった。北村は桐生第一から２２年育成ドラフト８位で入団。昨年は３軍で研さんを積んだ。今季はイースタン・リーグで４９試合に出場し、打率１割７分５厘、０