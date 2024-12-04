22:15 米ADP雇用者数（11月） 予想16.0万人前回23.3万人（前月比) 22:30 カナダ労働生産性（2024年 第3四半期） 予想-0.2%前回-0.2%（前期比) ラガルドECB総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席 22:45 ムサレム・セントルイス連銀総裁、講演（質疑応答あり） 23:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる マクルーフ・アイルランド中銀総裁、金融安定