こちらは「エリダヌス座」の方向約3800万光年先の渦巻銀河「NGC 1637」です。地球からは正面に近い角度で見えるため、明るい黄色に輝く中心部分を取り巻いている、青色や赤色で彩られた渦巻腕（渦状腕）の様子がよくわかります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が撮影した渦巻銀河「NGC 1637」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker）】青い大質量星が赤く輝かせる星形成領域渦巻腕を彩る青色と赤色には密接な関係がありま