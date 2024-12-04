【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ソロデビュー5周年を記念してソロデビュー曲「冬の花」もパッケージ化！ 宮本浩次の3年ぶりの新曲で、TBS系『news23』エンディングテーマとしてオンエア中の「close your eyes」のMVが公開された。監督は宮本浩次にとっては「P.S. I love you」以来となる関和亮が務めた。 宮本は12月4日に「close your eyes」と「冬の花」と、2枚のシングルを同時発売。「冬