■『Endless SHOCK』2024カンパニーは『2024FNS歌謡祭』12月4日の22時頃出演 【写真】上田竜也・堂本光一・ふぉ～ゆ～ら『Endless SHOCK』千穐楽の舞台裏集合ショット KAT-TUN上田竜也が、『Endless SHOCK』大千穐楽の舞台裏ショットを公開した。『Endless SHOCK』は堂本光一が作・構成・演出・主演を務めた舞台で、11月29日の帝国劇場公演で大千穐楽を迎え、24年の『SHOCK』シリーズの歴史に終止符を打