食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。今回は、食べログ グルメ著名人であり、食の世界に精通する本田直之さんをうならせた滋賀県のジビエとは？〈2024 食通が惚れた店〉みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理に