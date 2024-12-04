7人組グループ『IMP.』のメンバーが記者として“明るい日本のミライ”のために頑張っている人たちを取材する「IMPress.（アイエムプレス）」。初回は椿 泰我さんの『スポーツのミライ』。4年後のロサンゼルスオリンピックで正式競技として初採用されるスカッシュを取材しました。椿さんが訪れたのは埼玉県さいたま市にあるスカッシュ施設。スカッシュとはテニスと違って4面の壁で囲まれたコートで打ち合う競技です。椿 泰我さん「