メゾンの象徴であるアルハンブラ・モチーフのジュエリーは、凛とした美しさが引き立つホワイトゴールドの「VINTAGE ALHAMBRA」。眺めるだけで幸せになれる名品ジュエリーをご紹介します♡伝統のクローバーフォルムが放つ高貴なオーラに心酔出典: 美人百花.com優雅なロングネックレスは、1連でも2連にしても使える！ブレスレットもモチーフを贅沢に連ねたリュクス