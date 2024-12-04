政治資金規正法の再改正に向け、立憲民主党など野党7党は使い道の公開が不要な政策活動費を完全に廃止するための法案を衆議院に共同提出しました。立憲民主党大串代表代行「私達はクリアに、ストレートに、シンプルに、政策活動費を廃止すると、渡し切りのお金はなしにするという内容ですので、極めてシンプルだというふうに思います」立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、共産党などの7党は党が議員個人に支出し、使い道