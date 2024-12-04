川崎市がふるさと納税の返礼品として提供した小型の市バス（同市提供）年末に寄付が集中する「ふるさと納税」の“駆け込み需要”を巡り、流出額が全国トップクラスの川崎市では人気の自治体の動向を踏まえ、７００品目を超える商品をそろえて最後の攻勢を強めている。１１月時点での受入額は約８・７億円と前年同期と比べて３億５千万円増となっているが、２０２４年の減収額は１３６億円と厳しい現状は変わらない。市の担当者は