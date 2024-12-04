新日本プロレスの海野翔太（２７）に暗雲が垂れ込めている。４日の佐賀・唐津大会では本間朋晃、タイガーマスクと組み、６人タッグ戦で「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」の鷹木信悟＆辻陽太＆ＢＵＳＨＩと対戦。１１月２９日静岡大会で左足首を負傷し１大会を欠場している海野の回復具合が注目された。開催中の「ワールドタッグリーグ」Ａブロック最終公式戦（５日、宮崎・延岡）で海野＆本間は、鷹木＆辻との最終公