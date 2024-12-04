協同乳業から、京都府産宇治抹茶「抹濃(まっこい)」を使用した「農協ミルク 宇治抹茶」が2024年12月2日(月)に登場しました。抹濃とたっぷりの生乳と生クリームを使っており、コクがありながら抹濃の濃厚な味わいを楽しめるとのことで、実際に飲んでその味を確かめてみました。『農協ミルク 宇治抹茶』新発売 | 協同乳業株式会社メイトー・農協シリーズhttps://www.meito.co.jp/news/20241118.html「農協ミルク 宇治抹茶」のパッ