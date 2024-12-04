デンマーク発ホラー『胸騒ぎ』をブラムハウス・プロダクションズ製作✕ジェームズ・マカヴォイ主演でリメイクした『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』が12月13日より公開。“異常な家族”の片鱗が垣間見える本編映像が解禁された。アメリカ人の一家が旅行先で出会ったイギリス人一家の家に招かれ、悪夢のような体験をする本作。アメリカ人夫婦のベンとルイーズをスクート・マクネイリーとマッケンジー・デイヴィスが、