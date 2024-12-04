石破首相は4日、スウェーデンのクリステション首相と首脳会談を行い、両国の関係を戦略的パートナーシップへと格上げしたことを踏まえ、安全保障や経済での連携強化を確認した。石破首相は会談の冒頭、日本とスウェーデンが150年以上にわたり、友好関係を結んできたことに触れた上で「本日（両国の）関係を『戦略的パートナーシップ』に格上げできたことを心よりうれしく思う」と述べた。またスウェーデンが2024年3月、NATOへ加入