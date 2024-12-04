4日、愛知・名古屋市でFNNのカメラが目撃したのは、道路をふさぎ、行く手を阻む、反り立つ壁のようなもの。なんと、壁の正体はダンプカーの荷台。歩道橋の道路標識はゆがみ、ダンプカーの前輪は宙に浮かんでしまっています。歩道橋を通行止めにし、レッカー車でトラックを支え、荷台を外そうと試みますが、歩道橋の隙間にすっぽり。簡単には外れそうにありません。なぜ、このような状態になってしまったのでしょうか？実は事故の直