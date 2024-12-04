スターラックス航空は、神戸〜台北/桃園・台中線のチャーター便就航計画を発表した。2025年4月から、神戸〜台北/桃園線を週3往復、神戸〜台中線を1日1往復運航する計画で、同日に就航を予定している。機材はビジネスクラス8席とエコノミークラス180席の計188席を備えた、エアバスA321neoを使用する。神戸空港は、国際線チャーター便が乗り入れる第2ターミナルを、2025年4月18日にオープンすると発表している。