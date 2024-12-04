俳優の永野芽郁と佐藤健が4日、都内で開催された映画『はたらく細胞』プレミアカーペットイベント＆プレミア舞台あいさつに出席。赤血球役の永野は、白血球役の佐藤に「何をしても守ってくれる」と感激していた。イベントには、芦田愛菜、阿部サダヲ、山本耕史、仲里依紗、松本若菜、板垣李光人、加藤諒、加藤清史郎、マイカピュ、新納慎也、小沢真珠、Fukase、武内英樹監督も出席した。本作は、清水茜の同名コミックと清水