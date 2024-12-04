歌手で俳優の杉良太郎（８０）が４日、東京・紀尾井町小ホールで席亭を務める「第３回杉友（さんゆう）寄席」を開催した。「杉友寄席」は、杉が主演ドラマ「大江戸捜査網」（１９７０〜７４年）で共演していた古今亭志ん駒さん（２０１８年死去、享年８１）から若手落語家の収入、稽古場不足の実情を聞き、「何か役に立てることはないか」と思案。専門家や有識者の賛同を得て企画したもの。二ツ目の落語家の応援を目的に、８１