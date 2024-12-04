韓国の4人組グループ・aespa（エスパ）が4日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2024FNS歌謡祭』（後6：30〜後11：28）に初出演した。【写真あり】『FNS歌謡祭』aespa、初出演で見せた生歌&生パフォーマンスに反響「ほんとレベル高い」「ビジュえぐすぎ」今年7月に日本デビューを果たしたaespaはこの日がFNS初出演。スタジオトークでは緊張した姿を見せた4人だったが、ヒット曲「Supernova」を生歌&生パフォーマンスで届け