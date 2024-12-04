MBS／TBS系「スーパーアニメイズム TURBO」枠にて放送中のTVアニメ『ダンダダン』第10話「キャトルミューティレーションを君は見たか」のあらすじと場面写真が公開された。 参考：花江夏樹は“日常に寄り添う声”を持つ『ダンダダン』から「はま寿司」ナレーションまで 本作は、累計発行部数400万部を超える、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中の龍幸伸による同名コミッ