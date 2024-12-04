今月２２日に京都市で開かれる全国高校駅伝に出場する農大二高の陸上競技部が県庁を訪れ、全国での活躍を誓いました。県庁を訪れたのは、農大二高の加藤秀隆校長と陸上競技部の城戸口直樹監督、それに岩瀬駿介主将など部員１０人です。 農大二高は、１０月に行われた県予選で２時間９分２６秒のタイムで６連覇を果たし都大路の切符を手にしました。城戸口監督は「ことしは絶対的なエース不在の中、チームワーク