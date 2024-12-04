ナルゲス・モハンマディさん（ロイター＝共同）【テヘラン共同】イラン当局に収監されたままノーベル平和賞を昨年受賞した同国の人権活動家ナルゲス・モハンマディさん（52）の弁護士は4日、検察当局が健康問題を理由に、モハンマディさんの刑を3週間停止し、一時釈放したとX（旧ツイッター）で明らかにした。モハンマディさんは21日前に腫瘍摘出などの手術を受けており、体調不良だった。モハンマディさんは厳格なイスラム