米３０年固定金利は６．６９％に低下、住宅ローン申請指数は４週間連続で上昇＝ロンドン為替 前週分の米３０年固定金利は６．６９％と前回の６．８６％から低下した。住宅ローン申請指数は＋２．８％と前回の＋６．３％から再び上昇。購入指数は＋５．６％と前回の＋１２．４％ほどではないが上昇。借り換え指数は－０．６％と前回の－２．６％から連続で低下した。 USD/JPY150.97EUR/USD1.