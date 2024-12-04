■平野紫耀がYSLのクリスマスコフレを手にした写真が公開 【写真】平野紫耀の黒髪オールバックスタイル Number_i平野紫耀がYSLのクリスマスコフレ「ゴールド ウィンター ブロッサム」をテーマにしたギフトバッグやコスメを手にした写真を個人Instagramに公開した。 平野は黒シャツ黒パンツに黒髪オールバック姿で登場。ギフトバッグを見つめたり、こちらを見てほほ笑んだりと5枚の写真が投稿され