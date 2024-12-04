西武・外崎修汰内野手が４日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改に臨み、現状維持の年俸１億６０００万円（金額は推定）でサインした。今季は１２７試合に出場し９９安打７本塁打４１打点、打率２割２分７厘の成績。「長いシーズンの中で相手に対策をされて、そこへの対応が遅れた」と悔いが残った。西口監督は二塁から三塁へのコンバートを示唆。「試合に一つでも多く勝ちたい気持ちが強いので、自分がコンバートしてチー