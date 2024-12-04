長野県生坂（いくさか）村議会（定数８）で４年前、５５歳以下に限り１８万円から３０万円に引き上げられた議員の月額報酬が、一律額に見直される見通しとなった。村議会が提言した見直しについて、村民で構成する村の特別職報酬等審議会が４日、賛同した。５日に藤沢泰彦村長に答申する。議員のなり手不足解消を目的に導入された試みだが、村民の理解を得られず、わずか１期で方針転換する。一律の報酬について、村議会は全国