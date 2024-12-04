プロ野球ＢＣリーグの群馬ダイヤモンドペガサスが３日、シーズン報告会を開催し,来シーズンの飛躍を誓いました。報告会にはチームのスポンサーなど約１７０人が参加し、まず糸井丈之会長がチームの支援にお礼を述べました。 今シーズンはＮＰＢの横浜やロッテでプレーした高橋雅裕監督のもと、７チームで争われたＢＣリーグで３位と上位進出を果たしました。また３