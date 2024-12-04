「ILLIT」「NewJeans」ら多くのK-POPグループが4日放送のフジテレビ系「FNS歌謡祭第1夜」（後6・30）に出演した。番組冒頭、東方神起の2人は共演者と山下達郎の「クリスマス・イブ」を生歌唱。その後、「TREASURE」「TWS」「NCTDREAM」と男性グループが続々登場。3組は生出演でパフォーマンスを披露した。女性5人組「ILLIT」はソウルのロッテワールドで歌唱する姿が放送された。「LIVE」表示はなかった。また、女性5人