【テヘラン共同】昨年のノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家ナルゲス・モハンマディさん（52）の弁護士は4日、検察当局が健康問題でモハンマディさんの刑を3週間停止し、一時釈放したとX（旧ツイッター）で明らかにした。