2021年11月、新潟市南区の自宅で29歳の妻と1歳の娘を殺害した罪で、11月22日に新潟地方裁判所から「無期懲役」の実刑判決を言い渡されていた元看護師の男。公判の中では「どのような判決を言い渡されても責任を取りたいと思います」と語っていたものの、その後の弁護側への取材で12月4日付けで控訴していたことが分かりました。2021年11月7日、新潟市南区の自宅で妻の春香さん（29）と娘の純ちゃん（1）の首をロープで絞め付